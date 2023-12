FW-HB: Weiterhin hohe Wasserstände: Hinweise für die Bevölkerung

Bremen (ots) - Aufgrund der vorhergesagten schweren Sturmflut besteht am Freitag, 22.12.2023, ab 9:30 Uhr eine Überschwemmungsgefahr in einigen Bereichen außerhalb der sogenannten Hauptdeichschutzlinien. Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine Räumung dieser Bereiche am Freitagmorgen vorbereitet. Betroffen sind die Pauliner Marsch, der Bereich Im Suhrfelde (östlich der ...

mehr