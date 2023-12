FW-HB: Langwieriger Einsatz: Feuer im Blockland

Bremen-Burglesum (ots) - Am Freitag, den 15. Dezember 2023 meldeten mehrere Anrufer um 19:21 Uhr über den Notruf 112 einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bremer Heerstraße in Bremen-Burgdamm. Von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle sind daraufhin Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Burgdamm und Bremen-Grambkermoor alarmiert worden. Da nicht ...

mehr