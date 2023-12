FW-HB: Autotransporter und Diesellok in Flammen

Bremen-Oslebshausen (ots) - In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bremen-Oslebshausen ist am frühen Dienstagnachmittag in einer Zelle des geschlossenen Vollzugs ein Brand ausgebrochen. Da in dem um 13:40 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eingegangenen Notruf von einer unbekannten Anzahl an verletzten Personen die Rede war, wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatzkräften zur Einsatzstelle ...

mehr