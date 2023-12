Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in einem Biotechnikunternehmen

Bremen-Borgfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 7. Dezember meldete ein Anrufer gegen 22:40 Uhr über den Notruf 112 Feuerschein im Dachgeschoss eines Biotechnikunternehmens in Bremen-Borgfeld. Da bei dem Betrieb zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auch Gefahrstoffe vorhanden sein könnten, wurde von der Feuer- und Rettungsleitstelle ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle brannte es im Dachgeschoss eines ca. 10m x 20m großen Wohn- und Werkstattgebäudes. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits keine Personen mehr im Gebäude. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Strahlrohre sowohl im Außen- als auch im Innenangriff eingesetzt. Die Beteiligung von Gefahrstoffen konnte nach der ersten Erkundung schnell ausgeschlossen werden. Die sehr Arbeits- und Personalintensiven Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Das Dach musste für die Brandbekämpfung nahezu vollständig abgedeckt werden. Gegen 10:00 Uhr am Freitag konnte der Einsatz dann beendet werden. Es gab keine Verletzten Personen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zu dem entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden. Am Einsatz beteiligt waren rund 100 Einsatzkräfte von fünf Standorten der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Timmersloh, Bremen-Huchting, Bremen-Oberneuland, Bremen-Lehesterdeich sowie die Versorgungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell