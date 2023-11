Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kleinkind stürzt aus ca. 10m Höhe

Bremen-Blumenthal (ots)

Zu einem Einsatz des Bremer Rettungsdienstes kam es am späten Nachmittag in Bremen Blumenthal. Dort war aus bisher unbekannter Ursache ein 2-jähriges Kind aus einem Fenster ca. 10m in die Tiefe gestürzt. Der Feuerwehr-Notarzt versorgte das Kind vor Ort und transportierte es in eine Bremer Klinik. Kräfte der Berufsfeuerwache 6 unterstützten den Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell