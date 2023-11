Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in einer Shisha-Bar Die Personen hatten den Raum bereits verlassen.

Bremen Bahnhofsvorstadt (ots)

Um 04:04 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen ein Feuer in einer Shisha-Bar in der Bahnhofsvorstadt gemeldet.

Das Feuer hatte bereits auf mehrere Einrichtungsgegenstände übergegriffen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden fünf Personen, darunter ein Kleinkind, aus dem Hausflur gerettet. Sechs weitere Personen hatten das Gebäude in einen Hinterhof verlassen.

Parallel zur Rettung der Personen wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Mit mehreren Rohren wurde das Feuer von zwei Trupps unter Atemschutz bekämpft. Um 04:31 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" und um kurz nach 05:00 Uhr Feuer aus. Insgesamt wurden 28 Personen in einem Großraumrettungswagen betreut und zwei Personen in naheliegende Krankenhäuser transportiert. Um 6:19 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie der stadtbremische Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell