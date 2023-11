Feuerwehr Bremen

FW-HB: Mehrere Verletzte bei Brand in der JVA

Bremen-Oslebshausen (ots)

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bremen-Oslebshausen ist am frühen Dienstagnachmittag in einer Zelle des geschlossenen Vollzugs ein Brand ausgebrochen. Da in dem um 13:40 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eingegangenen Notruf von einer unbekannten Anzahl an verletzten Personen die Rede war, wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatzkräften zur Einsatzstelle alarmiert. Aus bislang noch ungeklärter Ursache war in einer Zelle im Erdgeschoss eine Matratze in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Erdgeschoss in dem Gebäudeblock von Justizbeamten, einschließlich des Häftlings aus der vom Brand betroffenen Zelle, bereits geräumt. Außerdem hatten die Justizbeamten die Brandbekämpfung mit Pulverlöschern erfolgreich eingeleitet, so dass von der Feuerwehr nur noch Nachlösch- und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden mussten. Durch Brandrauch und Löschpulver wurden eine Reihe von Personen leicht verletzt. So sind insgesamt 27 Personen von Einsatzkräften des Rettungsdienstes gesichtet und versorgt worden. Von den 27 betroffenen Personen waren 23 JVA-Mitarbeitende und vier Häftlinge. Der Transport in eine Klinik war allerdings nur bei dem Häftling aus der vom Brand betroffenen Zelle erforderlich. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 5 sowie umfangreiche Einheiten des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell