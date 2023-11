FW-HB: Einsätze in der Nacht: Zwei Brände gleichzeitig fordern die Feuerwehr Bremen

Feuerwehr Bremen

Im Abstand von einer halben Stunde gingen in der Mittwochnacht, 22.11.2023, eine Vielzahl von Notrufen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ist hinter der Anschlussstelle Bremen-Hemelingen der Auflieger eines LKW in Brand geraten und in Bremen-Oberneuland geriet Am Hodenbergerdeich auf einem landwirtschaftlichen Grundstück ein Holzunterstand in dem Stroh gelagert wurde in Brand.

Um 02:30 Uhr meldete ein erster Anrufer den Brand eines LKW-Aufliegers. Der Brand drohte auf die Zugmaschine überzugreifen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte nahmen sofort unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Die Autobahn musste aufgrund des Ereignisses gesperrt werden, so dass sich schnell ein Rückstau bildete. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte die Brandausbreitung auf die Zugmaschine verhindert werden. Einsatzkräfte haben dann die Zugmaschine vom Auflieger trennen und in den sicheren Bereich fahren können. Aus noch unbekannter Ursache ist das aus Elektroschrott bestehend Transportgut auf dem Auflieger in Brand geraten. Die Brandbekämpfung gestaltet sich schwierig, da tieferliegende Glutnester nicht zu erreichen waren und darum die Flammen immer wieder aufloderten. Aus diesem Grund hat die Einsatzleitung entschieden, dass der Auflieger vor Ort entladen werden muss, um den Brand abschließend löschen zu können. Diese Maßnahmen dauern aktuell an und die Sperrung der Autobahn besteht weiterhin. Um den Rückstau zwischen der Anschlussstelle Bremen-Hemelingen und der Einsatzstelle aufzulösen (ca. 200 LKW) wurde kurzfristig ein Fahrstreifen freigegeben. Für die Entlade- und Nachlöscharbeiten bleibt die Sperrung der Fahrrichtung bis auf Weiteres bestehen. Im Einsatz befinden sich Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt.

Um 03:00 Uhr meldete ein Anrufer einen Brand auf einem Grundstück in der Straße Am Hodenberger Deich. Die ersteintreffenden Kräfte trafen dann auf den Vollbrand eines Holzunterstandes in dem auf eine Fläche von ca. 20x20m Strohballen gelagert waren. Was folgte war ein umfassender Löschangriff, bei dem Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 3, 7 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Oberneuland und Bremen-Timmersloh zum Einsatz kamen. Der Objekteigentümer hat die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten mit einem Radlader unterstützt. Durch das auseinanderfahren der Strohballen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten, bei denen ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 7 zum Einsatz kommt, dauern aktuell noch an.

