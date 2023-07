Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schwerer Auffahrunfall auf der A1 - Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf der A 1 in Richtungsfahrbahn Münster zwischen den Anschlussstellen Neunkrichen/Vörden und Bramsche zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 22 jähriger VW-Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der VW vom Typ Golf wurde durch den Sattelzug daraufhin mehrere Meter mit geschliffen, kollidierte mit dem provisorischen Mittelschutz und kam letztlich an selbigem zum Stehen. Der junge Mann aus Iserlohn (NRW) wurde dabei lebensgefährlich verletzt und in seinem PKW eingeklemmt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Schwerverletzten. Mit einem Rettungswagen wurde der junge Mann schließlich ins Krankenhaus gefahren. Auf Grund einer eingerichteten Langzeitbaustelle in Höhe der Unfallstelle und des zu der Zeit hohen Verkehrsaufkommens gelangten die Einsatzkräfte nur schwer und mit zeitlicher Verzögerung zur Unfallstelle. Wegen des Einsatzes des Rettungshubschraubers sowie den von den Freiwilligen Feuerwehren Engter, Vörden und Bramsche durchgeführten Bergungsarbeiten blieb die Autobahn in Richtungsfahrbahn Bremen kurzzeitig und in Richtungsfahrbahn Münster für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Es ist anzunehmen, dass es diverse Zeugen zu dem Unfallhergang gibt, die die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizei bereits wieder verlassen hatten. Diese werden nun gebeten sich mit dem Verkehrsunfalldienst der Polizei Osnabrück in Verbindung zu setzen, Tel 0541/327-2515.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell