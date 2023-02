Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bikes gestohlen

Neuenrade (ots)

Aus dem Keller eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei E-Bikes entwendet. Der bislang unbekannte Täter brach dafür gewaltsam eine Tür eines verschlossenen Kellerabteils auf. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02392/9399-0 mit der Polizeiwache in Werdohl in Verbindung zu setzen. (schl)

