POL-FR: Freiburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag, 07.12.2023, kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Zinkmattenstraße in Freiburg, Höhe Hausnummer 30, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Aufgrund des Schadensbildes könnte die Beschädigung am PKW durch einen am Fahrzeug angebrachten Anhänger verursacht worden sein.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882- 3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher, sowie zum Unfallhergang geben können.

