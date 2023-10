Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Versuchter Einbruch - Unfallflucht - Exhibitionist - Fahrzeugbrände

Waiblingen: Sachbeschädigung in Parkhaus

Am Montag zwischen 6 Uhr und 19:50 Uhr wurden in der Parkgarage Am Wasserturm insgesamt neun Lampen zerstört und ein Elektrokabel von der Decke herabgerissen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 071519500 entgegen.

Waiblingen: PKW beschädigt

Ein grauer Dacia Duster, welcher zwischen Dienstag, 17.10. und Samstag, 28.10.23 im Wildtaubenweg geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Vandalen vermutlich durch einen Schlag auf die Motorhaube beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 071519500 entgegen.

Remshalden: Landwirtschaftliche Maschine fängt Feuer

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montag gegen 17:30 Uhr eine landwirtschaftliche Maschine in der Straße Im Salenhäule in Brand. Durch die Feuerwehr Waiblingen, die mit vier Fahrzeugen und 17 Wehrleuten vor Ort kam, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Winnenden: Versuchter Einbruch

Vergeblich versuchte zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 8:20 Uhr, ein bislang unbekannter Einbrecher eine Eingangstür zum Nebengebäude der Grundschule in der Jahnstraße aufzubrechen. Bei dem untauglichen Versuch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 071956940 entgegen.

Backnang: Unfall vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Vermutlich aufgrund den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Montag gegen 19 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Heinrich-Hertz-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen schrammte er an der Leitplanke entlang, kam zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Für die Bergung musste ein Teil der Leitplanke abgebaut werden.

Aspach: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren touchierte zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 10:30 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten VW eines 50-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Skoda gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 entgegen.

Fellbach/Oeffingen: Fahrzeugbrand

Vermutlich ein technischer Defekt führte am Montag um 15.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Korber Straße. An einem Daimler entfachte sich im Motorraum ein Feuer, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Fellbach: Exhibitionist

Am Sonntagfrüh entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor einer 88-jährigen Frau in der Maicklerstraße. Die Frau lief gegen 8:50 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Maicklerstraße und der Röntgenstraße, als sie auf den Mann traf. Dieser öffnete seine Hose und entblößte sich vor ihr. Der Mann wird als etwa 1,70 cm groß, circa 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte dunkles lockiges Haar, trug eine Brille, dunkle Jeans und eine dunkle Jacke. Die Polizei bitten Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0711/57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Schorndorf: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 17-jährige Motorrad-Lenkerin befuhr am Montag, gegen 14:30 Uhr, die L1225 von Holzhausen in Richtung Schorndorf. In einer Linkskurve geriet sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste in eine Klinik verbracht werden. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 1500 Euro.

Kaisersbach: Vandalismus in Kindergarten

Zwischen Freitag, 13:30 Uhr, und Montag, 7:15 Uhr, betraten unbekannte Vandalen über einen Zaun einen Kindergarten im Ortswiesenweg und beschädigten mutwillig ein Spielhaus, indem sie die Holztür aufbrachen und die darin befindlichen Spielgeräte auf dem Gelände des Kindergartens verteilten. Zudem wurden die Terrassenmöbel umgeworfen. Hinweise werden unter 07182/92810 vom Polizeiposten Welzheim entgegengenommen.

