Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Werkzeug entwendet - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Backnang: PKW prallt gegen Geländer

Nachdem ein 80-jähriger Lenker eines BMW an seinem Fahrzeug den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang verwechselte prallte das Fahrzeuge am heutigen Montag um 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Annonay-Straße gegen ein dortiges Geländer. Hierbei entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Das Geländer wurde komplett zerstört. Der Fahrer blieb unverletzt.

Backnang: Von der Straße abgekommen

Am frühen Montagmorgen gegen 06.45 Uhr befuhr ein 51-jähriger Lenker eines Opel die Gartenstraße in Richtung Steinbach. Angeblich aus Müdigkeit kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi noch gegen einen Baum geschoben. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Fellbach: Heckscheibe zerstört

Mit einem unbekannten Gegenstand wurde an einem, in der Stuttgarter Straße abgestellten, Ford die Heckscheibe eingeschlagen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntagmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 entgegen.

Kaisersbach: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Donnerstag 18 Uhr und Sonntag 09:15 Uhr einen geparkten VW in der Hauptstraße. Er zerkratzte die Türe des Fahrzeugs und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07182 92810 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Werkzeug entwendet

Zwischen Samstag 12:30 Uhr und Montagmorgen 08:30 Uhr entwendete ein Dieb mehrere Baumaschinen von einer Baustelle in der Lise-Meitner-Straße. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich am Freitag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Winnender Straße. Dort entwendete er einen Schlüsselbund, mehrere Scheckkarten, sowie etwa 110 Euro Bargeld. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher.

