POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Automat umgeworfen, Unfallfluchten, Widerstand nach Verkehrskontrolle

Schwäbisch Hall: Automat umgeworfen

Ein Dieb warf am Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr einen Verkaufsautomaten in der Einkornstraße um und entwendete anschließend die herausgefallene Ware. An dem Automaten entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 19 Uhr und 19:25 Uhr einen in der Schönebürgstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Audi. Dabei verursachte er an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Etwa 2000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Freitagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen 07 Uhr an einem in der Lerchenstraße geparkten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 nach Zeugen, welche Angaben zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können.

Satteldorf: Widerstand nach Verkehrskontrolle

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr stellten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt einen VW fest, welcher ohne amtliche Kennzeichen im Straßenverkehr unterwegs war. Aufgrund dessen wurde das Fahrzeug in der Industriestraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der 27-jährige Fahrer des VW zeigte sich unkooperativ und konnte auch keine gültigen Kennzeichen vorweisen. Als er versuchte vor den Beamten zu flüchten, wurde er festgehalten und leistete hiergegen Widerstand. Der 27-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden nun entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

