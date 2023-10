Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Hubschrauber sucht 82-Jährigen

Aalen (ots)

Aalen/Wasseralfingen: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Derzeit (29.10.2023, 15:00 Uhr) befindet sich ein Polizeihubschrauber über Aalen im Einsatz. Der Grund für den Einsatz ist die Suche nach einem 84-Jährigen, der im Laufe der vergangenen Nacht sein Wohnhaus in der Röthardter Straße in Wasseralfingen verlassen hat und seitdem unbekannten Aufenthalts ist. Der Senior ist zeitweise orientierungslos und könnte sich dementsprechend in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste ist 167 cm groß und dürfte mit Hausschuhen und Schlafanzug unterwegs sein. Vermutlich hat er sowohl eine graue Steppjacke als auch eine schwarze Regenjacke bei sich. Er hat graue Haare und einen grauen Bart. Außerdem trägt er eine Brille.

Falls jemand den Vermissten heute Vormittag gesehen hat, werden Hinweise an das Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 erbeten.

