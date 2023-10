Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall in Ellenberg, Fahrzeugbrand in Elchingen

Aalen (ots)

Ellenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagnachmittag mit seinem Ford Focus die L2220 in Richtung Ellenberg. Kurz vor dem Bautzenhof kam der junge Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund dessen steuerte er gegen, wobei er auf die Gegenfahrspur geriet und hier mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Der Ford kam im Graben zum Stillstand. Der Fahrer selbst, sowie der Beifahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, erlitten leichte Verletzungen. Glücklicherweise wurde ein im Ford mitfahrendes 16-monatiges Kind nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Elchingen: Fahrzeugbrand

Als eine 59-Jährige am Samstagabend in Elchingen ihr Auto abstellte, fing dieses plötzlich, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts, im Motorraum zu brennen an. Da das Auto nahe an einem Gebäude stand, wurde der Balkon des Gebäudes ebenfalls beschädigt. Insgesamt wird von einem Sachschaden von über 13.000 Euro ausgegangen.

