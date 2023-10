Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fußgängerin tödlich verletzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Fußgängerin tödlich verletzt

Am Samstagvormittag gegen 09:05 Uhr wurde eine 68-jährige Fußgängerin auf einem Fußgängerüberweg im Bereich des Busbahnhofs Waiblingen, von einem Omnibus erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 46-jährige Busfahrer erlitt einen Schock. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter in die Ermittlungen einbezogen wurde. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

