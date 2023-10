Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Seat-Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gerabronn: Seat-Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Seat-Fahrer einen Gemeindeverbindungsweg zwischen Gerabronn und Amlishagen. Dabei kam er aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Seat-Fahrer in einen Graben, überschlug sich einmal und blieb dort auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 21-jährige Fahrer konnte leicht verletzt mit Hilfe der Feuerwehr seinen Pkw selbstständig verlassen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 1,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell