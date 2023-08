Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (981) Brand im Dachstuhl eines Hotels - Zwei Personen im Krankenhaus

Dinkelsbühl (ots)

Ein Gebäudebrand in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) sorgte am Donnerstagmorgen (24.08.2023) für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Im Dachstuhl eines Hotels war ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei erhielt gegen 09:30 Uhr mehrere Anrufe von Personen, die den Brand eines Gebäudes in der Dr.-Martin-Luther-Straße meldeten. Im Dachgeschoss des dortigen Hotels war ein Feuer ausgebrochen.

An den erforderlichen Löscharbeiten beteiligten sich insgesamt neun Feuerwehren mit rund 130 Einsatzkräften. Diesen gelang es letztlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. In diesem Zusammenhang konnte die Feuerwehr eine Person, die an einem Fenster im Dachgeschoss auf sich aufmerksam gemacht hatte, per Drehleiter bergen. Da es während der Löscharbeiten zu einer starken Rauchentwicklung kam, forderten Feuerwehr und Polizei Anwohner über Warndienste und soziale Netzwerke auf, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Polizeistreifen außerdem die umliegenden Straßen, wodurch es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam.

Der Rettungsdienst musste zwei Personen zur Behandlung einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus bringen. Zudem versorgten die Rettungskräfte zwei Personen, die über entsprechende Beschwerden klagten, vor Ort. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. An dem Hotelgebäude entstanden durch den Brand und die Löscharbeiten Schäden, aufgrund derer das Hotel derzeit nicht mehr für die Beherbergung von Gästen genutzt werden kann. Inwieweit durch die Löscharbeiten Schäden an benachbarten Gebäuden entstanden, muss geprüft werden.

Derzeit geht die Polizei nicht davon aus, dass Personen in dem Gebäude zurückgeblieben sind. Zur Verifizierung dieser Annahme wird derzeit ein Abgleich mit der Gästeliste des Hotels durchgeführt. Derzeit ist die Ursache für den Brand unklar. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Ansbach übernommen.

