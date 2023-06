Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Warnung vor Telefontrickbetrügern

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Gera. In den vergangenen Tagen verzeichnet die Polizei wiederholt versuchte Telefontrickbetrüge. So erhielt am Mittwoch, den 07.06.2023, gegen 13:30 Uhr eine 85-jährige Seniorin einen solchen Anruf. Demnach hätten Familienangehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht und wären nun in Haft. Gegen Zahlung einer Kaution würden die Angehörigen aber wieder entlassen werden. Als die Seniorin die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, beendeten die Betrüger das Telefonat.

Beachten Sie hierzu bitte Folgendes:

Oftmals geben die Betrüger vor, dass nahe Angehörige in Haft geraten sind, nachdem Sie schwere oder tödliche Unfälle verursacht hätten. Die anstehende Strafe könne aber durch die Zahlung einer hohen Geldsumme abgewendet werden. Die Täter gehen bei ihren Anrufen oft arbeitsteilig vor, so dass das Telefonat zwischen verschiedenen Akteuren wechselt. Dies können beispielsweise Staatsanwälte oder Polizisten sein. Bedenken Sie stets: Seien sie bei Geldforderungen am Telefon skeptisch und geben Sie keine Informationen zu Wertsachen bei sich Preis. Überreichen sie keine Wertsachen an fremde Personen. Beenden Sie das Telefonat und informieren Sie ihre Polizei. Es handelt sich um einen Betrug! (TL)

