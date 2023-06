Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Greiz (ots)

Kauern. Drei bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstagmorgen (08.06.23) gegen 03:30 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Hauptstraße auf. Aus diesem entwendeten sie mehrere Zigarettenschachteln. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. An dem Automaten entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise in diesem Kontext richten Sie bitte an die Telefonnummer 03661/ 6210. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell