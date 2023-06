Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Altenburg (ots)

Altenburg: Drei Pkw befuhren am 08.06.2023 gegen 11:30 Uhr die Remsaer Straße. Der Fahrer des Pkw Mercedes musste in der Folge verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender Pkw VW hielt ebenfalls an. Die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Renault erkannte die Situation offenbar zu spät, fuhr auf den VW auf und schob diesen auf den Pkw Mercedes. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

