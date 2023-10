Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten - 22-Jährige ausgebremst und genötigt - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Einbruchsdiebstahl - Sonstiges

Backnang: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Am Sonntagmorgen gegen 5:15 Uhr wollte eine Streife des Polizeireviers Backnang auf der B14, auf Höhe Maubach, die Insassen eines dort fahrenden Renault Kangoo kontrollieren. Beim Erkennen der Polizeistreife bog der Fahrer des Renault nach links in Richtung Bahnhof Maubach ab. Trotz eindeutiger Anhaltesignale bog der Fahrzeuglenker im weiteren Verlauf in die Bregenzer Straße ein. Auf Höhe des Rathauses konnte das Fahrzeug jedoch durch die Polizeistreife angehalten und die drei alkoholisierten Insassen kontrolliert werden. Während der Kontrolle nahm der Fahrer einen Gegenstand aus seiner Jackentasche und warf diesen unter das Fahrzeug. Durch die Beamten konnte daraufhin in Alufolie verpacktes Betäubungsmittel unter dem Fahrzeug aufgefunden werden. Bei der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer deutlich unter Alkohol- sowie unter Btm-Einfluss stand. Aufgrund dieser Erkenntnisse mussten bei dem 46-Jährigen in einem Krankenhaus zwei Blutentnahmen durchgeführt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Leutenbach: 22-Jährige ausgebremst und genötigt

Am Samstag zwischen 19:20 Uhr und 19:30 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Audi die B14 von Stuttgart in Richtung Backnang. Kurz nach dem Leutenbachtunnel wurde sie laut ihren Aussagen zunächst von einem schwarzen Fahrzeug mit Ludwigsburger-Kennzeichen überholt und anschließend ausgebremst. Kurz darauf fuhr ihr ein schwarzer PKW mit Stuttgarter Kennzeichen hinterher, welcher sie zunächst per Lichthupe bedrängte. Anschließend überholte das Fahrzeug verbotswidrig rechts im Bereich der Ausfahrtspur in Richtung Nellmersbach. Die 22-Jährige bog daraufhin in Waldrems nach links in die Illerstraße ab. Hier wurde sie laut ihren Angaben wiederum von dem Fahrzeug mit Stuttgarter Kennzeichen überholt und bis zum Stillstand ausgebremst. Anschließend sei der Beifahrer aus dem Fahrzeug ausgestiegen und habe sie mit einer Handbewegung bedroht. Das Polizeirevier Backnang bittet Zeugen des Vorfalls oder Verkehrsteilnehmer, welchen die beiden schwarzen Fahrzeuge ebenfalls aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 07191/9090 zu melden.

Murrhardt: Unfallflucht

Ein Mercedes V-Klasse, welcher am Freitag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in der Fritz-Schweizer-Straße abgestellt war, wurde in dieser Zeit durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Rufnummer 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Renault, welcher zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Sonntagabend, 19:15 Uhr, in der Wilhelmstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 entgegen.

Urbach: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Mindestens neun Fahrzeuge, die am Sonntag zwischen 6:30 Uhr und 9 Uhr in der Konrad-Homschuch-Straße geparkt waren, wurde in dieser Zeit von einem bislang Unbekannten vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 entgegen.

Welzheim: Brennender Altpapiercontainer

Am Sonntag um kurz vor 3 Uhr wurde festgestellt, dass ein Altpapiercontainer im Hirschkellerweg aus unbekannter Ursache stark rauchte. Die Feuerwehr Welzheim rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten aus, um das Feuer zu löschen.

Weinstadt: Kontrolle über Fahrzeug verloren – 5 Personen leicht verletzt

Fünf Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 58.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend ereignete. In einer langgezogenen Rechtskurve, auf der in diesem Bereich zweispurigen B 29, verlor ein 20-Jähriger gegen 22.35 Uhr die Kontrolle über seinen Mercedes Benz, der deshalb gegen den, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden, Mercedes eines 50-Jährigen prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der zweite Mercedes im weiteren Verlauf gegen einen vor ihm fahrenden Fiat geschleudert und kam letztendlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Bei dem Unfall erlitten der Unfallverursacher, seine drei Mitfahrerinnen sowie der 50-jährige Mercedes-Lenker leichte Verletzungen. Alle wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 25-jährige Fahrer des Fiat blieb unverletzt.

Zur Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Stuttgart von 22.45 Uhr bis 1.15 Uhr voll gesperrt. Zur Reinigung der Straße war die Straßenmeisterei Weinstadt im Einsatz.

Waiblingen: Versuchter Fahrzeugaufbruch

In der Zeit zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 7.45 Uhr, versuchte ein Unbekannter die Fahrzeugtüre eines Hyundai, der in der Lerchenstraße abgestellt war, aufzubrechen. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Remshalden: Kleidungsstücke entwendet

Einen Reisekoffer mit ausgesonderter Säuglingskleidung sowie mindestens zehn Paar Sommerschuhe entwendeten Unbekannte zwischen Freitagabend, 23 Uhr und Samstagmittag, 13 Uhr, aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße. Ein zweites Kellerabteil wurde wohl durchwühlt, aber nichts entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500.

Waiblingen: Mülleimer angezündet

Auf einem Schulhof in der Mayenner Straße zündeten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Inhalt von insgesamt vier Mülleimern an. Die Brände erloschen allesamt von alleine, weshalb ein Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr notwendig war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Waiblingen: Einbruchsdiebstahl

Unbekannte verschafften sich am Samstagabend zwischen 18.30 und 20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Baumstückle". Im Gebäude wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Schmuckstücke und Gedenkmünzen entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 15.000 Euro; der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9300.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstagabend zwischen 18.10 Uhr und 19.40 Uhr einen in der Kalkofenstraße abgestellten BMW, wobei ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500.

Berglen: Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Samstagabend gegen 20.40 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. In einer Linkskurve auf der Verbindungsstraße zwischen Lehnenberg und Steinbach kam ein 23-Jähriger mit seinem Mazda von der Straße ab und überfuhr eine eingezäunte Wiese ehe das Fahrzeug ein Gefälle hinabfuhr und auf der Landesstraße 1140, die sich unterhalb der Wiese befindet, zum Stehen kam. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

