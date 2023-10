Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Wohnwagen aufgebrochen - Mülleimer brannte - Brennender Altkleidercontainer - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Sachbeschädigung

Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr, wie vier Jugendliche die Glasscheiben einer Bushaltestelle in der Sandfeldstraße mit Farbe besprühten. Als Beamte des Aalener Polizeireviers vor Ort eintrafen, waren die Jugendlichen verschwunden und konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Feuerwehreinsatz

Mit 2 Fahrzeugen und 6 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Sonntagmorgen zu einem vermeintlichen Brand in den Fuchsweg aus. Gegen 5.30 Uhr hatte dort in einer Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst. Da sich keine Personen in der Wohnung befanden, musste die Türe aufgebrochen werden. Es wurde festgestellt, dass sich eine Herdplatte in der Küche aus unbekannter Ursache eingeschaltet hatte. Zu einem Feuer war es dabei nicht gekommen.

Aalen: Diebesgut aufgefunden

Kurz vor 20 Uhr am Samstagabend hielt sich eine 38-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft im Mercatura auf. Während sie Kleidungsstücke anprobierte, stellte sie ihre Handtasche auf dem Boden ab, die dann von einer Frau entwendet wurde. Die Familie der 38-Jährigen konnte die Diebin beschreiben. Bei der Sichtung der Videoüberwachung erkannten Beamte des Polizeireviers Aalen die Frau. Diese wurde anschließend in ihrer Wohnung aufgesucht, wo auch die entwendete Handtasche aufgefunden werden konnte. Bis auf das Handy waren alle Gegenstände noch in der Tasche vorhanden. Gegen die 28-jährige Diebin wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Westhausen-Berg: Wohnwagen aufgebrochen

Zwischen Freitagnachmittag, 16.15 Uhr und Samstagmittag, 13.30 Uhr, fuhren bislang Unbekannte ein Gartentor im Bereich Berg um und brachen anschließend einen dort abgestellten Wohnwagen auf. Der oder die Diebe durchsuchten anschließend das Innere des Wohnwagens und entwendete letztlich einen Benzinkanister. Da das Gelände an einem schwer zugänglichen Ort liegt und auch von einem nahegelegenen Wanderweg nicht eingesehen werden kann, muss davon ausgegangen werden, dass der oder die Diebe über entsprechende Ortskenntnisse verfügen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Brennender Altkleidercontainer

Ein 27-Jähriger verständigte am Sonntagmittag gegen 12.40 Uhr die Rettungsdienste, nachdem er im Höhenweg einen brennenden Altkleidercontainer festgestellt hatte. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Ellwangen, die mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht. Über den, bei dem Brand entstandenen, Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Adelmannsfelden: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 34-Jähriger am Samstagabend verursachte. Gegen 20 Uhr befuhr er mit seinem Citroen Jumper die Verbindungsstraße zwischen Burghardsmühe und Adelmannsfelden. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab, fuhr gegen einen Baumstumpf und drehte sich um 180 Grad. Anschließend prallte der Pkw gegen einen, auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite liegenden, Böschungsstein. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Mülleimer brannte

Vermutlich wegen einer versehentlich eingeworfenen Zigarettenkippe geriet ein Mülleimer, der in der Waldstetter Gasse aufgestellt ist, am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in Brand. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 11 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, abgelöscht. Nennenswerter Sachschaden entstand keiner.

Waldstetten: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntagabend einen im Frauenholzweg abgestellten Mercedes Benz, wobei Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Beschädigungen wurden gegen 19.40 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.:07171/3580 entgegen.

Lorch: Anderem Fahrzeug ausgewichen?

Eigenen Angaben zufolge musste ein 18-Jähriger am Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr mit seinem Audi A 3 auf der B 297 einem Fahrzeug ausweichen, wobei er selbst mit seinem Pkw von der Straße abkam. Während der Aufnahme des Sachverhalts wurde festgestellt, dass der Fahranfänger deutlich alkoholisiert unterwegs war, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell