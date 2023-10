POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Backnang: PKW prallt gegen Geländer Nachdem ein 80-jähriger Lenker eines BMW an seinem Fahrzeug den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang verwechselte prallte das Fahrzeuge am heutigen Montag um 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Annonay-Straße gegen ein dortiges Geländer. Hierbei entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Das ...

