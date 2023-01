Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Anonymer Anrufer droht der Tafel mit einer Bombe

Lübbecke (ots)

Am späten Donnerstagvormittag bekam die Zentrale der Tafel in Espelkamp einen schockierenden Anruf. Ein anonymer Anrufer drohte der Mitarbeiterin mit der Explosion einer Bombe in der Ausgabeeinrichtung in Lübbecke. Anschließend legte der Anrufer auf. Die unverzüglich alarmierte Polizei zog mehrere Streifenwagen an der Bohlenstraße in Lübbecke zusammen. Nach dem Absperren des Gefahrenbereichs und der Evakuierung des Gebäudes wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ein Sprengkörper konnte letztendlich nicht aufgefunden werden, so dass die Bewohner und Mitarbeiter des Objekts dieses wieder betreten konnten. Die Kriminalpolizei nahm noch am Nachmittag ihre Ermittlungen auf.

