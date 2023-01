Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigung am Preußenmuseum - Tat eventuell politisch motiviert

Minden (ots)

Vor den Augen zahlreicher Zeugen hat Mittwochnachmittag ein 25-jähriger Mindener den vor dem Preußenmuseum am Simeonsplatz befindlichen Ausstellungscontainer des Museums beschädigt. Gegen 14 Uhr konnten mehrere Personen beobachten, wie der 25-Jährige zunächst mit einem Hammer die Scheiben des Containers einschlug. Anschließend kletterte er in das Innere und versuchte dort ein Feuer zu entfachen. Die bereits alarmierte Polizei konnte die Person noch im Container antreffen und widerstandslos festnehmen. Nach Feststellung seiner Identität gab er an, aus politischen Motiven gehandelt zu haben. Mit der Aktion wollte er ein Zeichen gegen Gewalt im Nahen Osten setzen. Die weiteren Ermittlungen zur Motivlage werden nun von der Kriminalpolizei in Minden in enger Absprache mit der Staatsschutzdienststelle in Bielefeld geführt. Da keine Gründe für eine Inhaftierung des Mindeners vorlagen, wurde er noch am Nachmittag aus dem Gewahrsam entlassen.

