Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Großbrand im Industriegebiet Eidinghausen

Bad Oeynhausen (ots)

Mit einem Großaufgebot sind Mittwochabend Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in das Gewerbegebiet Eidinghausen ausgerückt. Gegen 21:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte über ein Feuer in einer Lagerhalle in der Straße "Moorwiese" informiert. Schon auf der Anfahrt waren die aus dem Dach der Halle schlagenden Flammen zu sehen. In der ca. 30 x 20 Meter großen Halle einer Firma für Beschichtungstechnik wurden verschiedene Gefahrgutstoffe, u. a. Lacke und Farben gelagert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung für die Anwohner herausgegeben. Des Weiteren führte die Feuerwehr Messungen über Schadstoffe in der Luft und im Löschwasser durch. Gegen Mitternacht konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Da die Halle intern mit Brandschutzwänden unterteilt war, wurde lediglich ein Teil der Halle zerstört. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere 100 Tausend Euro.

