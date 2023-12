Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vermeintlich alkoholisierte Pkw-Fahrerin kommt in Gegenverkehr - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.12.2023, kurz nach 17.00 Uhr, kam auf der Landstraße 139 eine 38-jährige Pkw-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Pkw-Fahrer. Die 38-Jährige befuhr die Landstraße von Langenau kommend in Richtung Gündenhausen als es zu einem Spiegelstreifer mit einem entgegenkommenden 64-jährigen Pkw-Fahrer kam. Nach etwa weiteren 60 Metern kam die 38-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Pkw-Fahrer. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein bei der 38-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über drei Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Durch die Wucht der Kollision wurde am Pkw der 38-Jährigen die komplette Vorderradaufhängung abgerissen. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Die Landstraße war bis gegen 20.00 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

