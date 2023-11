LPI-GTH: Diebstahl- Zeugensuche

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - In ein Restpostengeschäft in der Wachsenburgstraße in Ichtershausen versuchten ein oder mehrere Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Es wurde ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen gestern, 16.00 Uhr und heute, 08.15 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

