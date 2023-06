Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann aus Neuss ist Samstag (24.06.), gegen 00:30 Uhr, mit seinem Wagen auf der Straße "Am Reckberg" in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

Das Auto kam auf dem Dach zum Stehen. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der stark beschädigte Wagen des Neussers wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Der Fahrer hatte auf einer Länge von circa 75 Metern zahlreiche Verkehrsschilder und Begrenzungspfosten beschädigt.

Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Bereits am 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat angenommen werden, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann. Aber auch potenzielle Beifahrer bittet die Polizei eindringlich, das notwendige Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen und nicht zu einem An- oder Betrunkenen ins Auto zu steigen, sondern stattdessen eine solche Fahrt zu unterbinden, um sich und andere vor schlimmen Unfällen zu schützen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell