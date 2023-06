POL-NE: Radfahrer geschnitten - Ermittler suchen dunklen Pkw

Neuss (ots) - Nach dem Besuch einer Diskothek in der Nacht von Samstag (24.06.) auf Sonntag (25.06.) in Neuss an der Xantener Straße gerieten drei Männer gegen 03:00 Ihr in einen Streit. Der Konflikt eskalierte und es wurde handgreiflich. Einer der Männer schlug seinen 34-jährigen Kontrahenten mit solcher Wucht ins Gesicht, dass dieser zu Boden ging. Auf den am Boden Liegenden traten der Schläger und sein Begleiter ...

mehr