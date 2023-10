Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbrüche

Augsburg (ots)

Rinnenthal - Am Mittwoch (04.10.2023), zwischen 09.45 Uhr bis 10.15 Uhr, ein drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Aretinstraße ein. Der genaue Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. In diesem Zusammenhang fiel im weiteren Umfeld ein grauer Pkw mit ausländischen Teilkennzeichen "SU" auf. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem o.g. Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der 0821/323-3810 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Merching - Im Zeitraum von Montag (02.10.2023), 17.00 Uhr, bis Dienstag (03.10.2023), 21.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Münchner Straße ein. Es entstand ein Beuteschaden im oberen dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Göggingen - Zwischen Montag (02.10.2023), 19.10 Uhr, und Dienstag (03.10.2023), 21.15 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Pfarrer-Bogner-Straße gewaltsam Zutritt. Auch hier muss der Diebstahlschaden noch abgeklärt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (01.10.2023) bis Mittwoch (04.10.2023) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im Schwedenweg ein. Auch in diesem Fall muss der Diebstahlschaden noch abgeklärt werden. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Wie üblich ermittelt in diesen Fällen die Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der der 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

