Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (03.10.2023) ereignete sich im Bereich zwischen dem alten Heuweg und der Wilhelm-Hauff-Straße eine Sachbeschädigung an einer Straßenbahn. Etwa zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr fuhr ein Fahrgast der Straßenbahnlinie 6 in Richtung Endhaltestelle, als er ein ungewöhnliches Geräusch und ein kleines Loch an der Seitenscheibe wahrnahm. Wie die Beschädigung zustande kam wird aktuell geklärt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden deshalb gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit er Polizeiinspektion Süd in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell