POL Schwaben Nord: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Mittwoch (04.10.2023) verursachte eine 21-Jährige einen Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Ackermann-Straße und stand hierbei offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Gegen 22.30 Uhr war die 21-jährige Autofahrerin auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in westliche Fahrtrichtung unterwegs. Hierbei kollidierte sie mit einer vorausfahrenden 23-jährigen Autofahrerin, die auf Höhe der Luther-King verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei der 21-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt der Frau. Sie musste eine Blutprobe abgeben, um den genauen Blutalkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 21-Jährige.

