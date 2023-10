POL Schwaben Nord: Polizeipräsident ehrt Lebensretter der Nordschwäbischen Polizei

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Montag (02.10.2023) zwischen 07.15 Uhr und 16.30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hagenmähderstraße ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Pkw-Fahrer verursachte bei einem parkenden Ford Focus einen massiven Heckschaden. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro. Die Polizeiinspektion in Pfersee bittet ...

