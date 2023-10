Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Montagnachmittag (02.10.2023) um 15.45 Uhr ereignete sich in der Wellenburger Straße in Augsburg-Göggingen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Pkw offenbar zu weit rechts und touchierte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines parkenden blauen BMW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

