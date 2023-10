POL Schwaben Nord: Verkehrsdelikt

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Haunstetten - Am Dienstag (03.10.2023), gegen 00.15 Uhr, stellten Polizeibeamte in der Königsbrunner Straße ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fest. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle. Hierbei überholte der Fahrer des dunklen BMW verbotswidrig mehrere Autos. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Fahrzeug in der Bürgermeister-Ackermann-Straße festgestellt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrer geben können, oder durch das Fahrzeug gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

