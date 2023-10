POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Montag (02.10.2023) versuchte ein bislang unbekannter Mann zwei Mitarbeiterinnen eines Schönheitssalons am Jakobsplatz zu schlagen. Gegen 17.30 Uhr versuchte der bislang Unbekannte die beiden Mitarbeiterinnen im Salon zu schlagen. Die Beiden konnten ausweichen und flüchteten in eine nahegelegene Apotheke. Der bislang Unbekannte folgt ihnen zunächst und entfernte sich ...

mehr