LPI-G: Brandeinsatz in Thüringer Straße

Gera (ots) - Hartmannsdorf / Mühlsdorf: Zwischen Donnerstag (15.06.2023) und Montag (19.06.2023) hielten sich unbekannte Täter auf einem Feld bei Mühlsdorf auf, so dass die Kripo in Gera die Ermittlungen aufnahm. Nach vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter widerrechtlich Zutritt zum Führerhaus einer auf dem Feld befindlichen Bohranlage. Aus dem Führerhaus stahlen sie in der Folge mehrere technische bzw. elektrische Teile (u.a. Monitore, Sonden etc.). ...

mehr