POL Schwaben Nord: Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum vom Sonntagabend (01.10.2023), 19.00 Uhr, bis Montagmorgen (02.10.2023), 09.45 Uhr, kam es im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße in Augsburg zu einem Fahrraddiebstahl. Ein 38-jähriger Anwohner stellte sein versperrtes blaues E-Mountainbike der Marke Cube in einem Innenhof ab. Als er am nächsten Morgen wieder kam war es weg.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

