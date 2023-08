POL-HS: Tatverdächtiger einer sexuellen Belästigung nach Zeugenhinweis ermittelt

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Eine 34 Jahre alte Frau erledigte am Mittwochabend (16. August) in einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße ihre Einkäufe. Als sie gegen 21.25 Uhr zu ihrem Fahrzeug ging, das auf dem Parkplatz des Geschäfts abgestellt war, merkte sie, dass eine unbekannte Person von hinten an ihrem Rucksack riss, den die Übach-Palenbergerin über eine Schulter trug. Die Frau sperrte sich gegen den ...

mehr