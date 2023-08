POL-HS: Einbruch in Rohbau

Heinsberg (ots) - Zwischen dem 15. August (Dienstag), 16 Uhr, und dem 16. August (Mittwoch), 07.30 Uhr, stahlen Unbekannte an 22 Grabstätten auf einem Friedhof an der Geilenkirchener Straße Grableuchten, Madonnenfiguren, Kupferbäume und Kreuze. Wer kann Angaben zur Ermittlung der Täter machen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 ...

