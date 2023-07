POL-MFR: (843) Mann geriet in Strömung der Regnitz

Feucht (ots) - Im Zeitraum von Samstagnachmittag (15.07.2023) bis Montagmorgen (17.07.2023) brachen Unbekannte in einen Handyladen in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen Unbekannte am vergangenen Wochenende die Scheibe der Eingangstür eines geschlossenen Mobiltelefongeschäfts in der Hauptstraße ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort ...

mehr