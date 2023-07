POL-MFR: (840) Einbruch in Handyladen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Dienstagmorgen (18.07.2023) beleidigte und bedrohte ein Mann mehrere Fahrgäste in einem Linienbus im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf und griff zwei Polizeibeamte an. Die Polizei nahm den 37-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen 07:30 Uhr befand sich der alkoholisierte 37-Jährige in einem Linienbus im Bereich der Straße "An der Radrunde". Da er ...

mehr