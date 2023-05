Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrere Einbrüche in Homburg und Bexbach

Homburg und Bexbach (ots)

Über das zurückliegende verlängerte Wochenende wurde in mehrere gewerbliche Objekte in Homburg und Bexbach eingebrochen. So durchschnitten bislang Unbekannte den Zaun des Wertstoffzentrums Am Zunderbaum und entwendeten einen Kompressor. Zudem verschafften sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten der AWO Schülerförderung in der Breslauer Straße. In Bexbach wurde eine Arztpraxis in der Maxstraße und das Bürgerbüro der Stadtwerke am Aloys-Nesseler-Platz angegangen. Der oder die Täter hatten es offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Ihr Diebesgut dürfte allerdings weit unter dem Schaden, den sie durch Beschädigungen an Türen und Fenstern angerichtet haben, liegen. Zudem versuchte sich am Vormittag des 02.05.23 in der Steinbachstraße ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einem Friseursalon zu verschaffen. Nachdem dies jedoch missglückte, entfernte sich der Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe schließt die Polizei einen Zusammenhang nicht aus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

