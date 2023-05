POL-HOM: Verkehrsunfall

Homburg (ots) - In der Zeit vom 30.04.2023, ca. 12:00 Uhr bis 01.05.2023 ca. 16:30 Uhr kam es in der Ringstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hierbei begab sich ein unbekannter Täter an einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen VW UP! mit Homburger Kreiskennzeichen. Vermutlich mittels spitzen Gegenstandes zerkratzte der unbekannte Täter den Fahrzeuglack rundum. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

mehr