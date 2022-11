Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raser erwischt

Erfurt (ots)

Am Dienstag führte die Erfurter Polizei auf der Landstraße bei Waltersleben in Fahrtrichtung Eischleben Geschwindigkeitskontrollen durch. Innerhalb mehrerer Stunden erwischten die Polizisten über 100 Autofahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h an diesem Unfallschwerpunkt überschritten. Trauriger Spitzenreiter war ein Audi-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Sömmerda. Er wurde an der Messstelle mit 120 km/h erwischt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 320 Euro sowie zwei Punkte und ein Fahrverbot. (DS)

