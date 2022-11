Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Raubstraftat

Erfurt (ots)

Zu einer Raubstraftat kam es Montagabend kurz nach 19:00 Uhr in der Erfurter Altstadt. Zwei 12 und 13 Jahre alten Jugendliche waren nach einem Kinobesuch in der Keilhauergasse zu Fuß unterwegs, als sie von einem unbekannten 16 bis 17-jährigen Täter angesprochen wurden. Dieser schlug einem der beiden Jungs ins Gesicht und verlangte ihrer Geldbörsen. Der Unbekannte flüchtete mit 10 Euro Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0282753 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

