Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Erfurt (ots)

Eine 38-jährige Toyota-Fahrerin verletzte sich Dienstagmorgen bei einem Auffahrunfall in Kerspleben leicht. Die Frau fuhr gegen 07:15 Uhr auf der Landstraße von Töttleben nach Kerspleben hinter einem VW Transporter. Als dieser in Kerspleben aufgrund einer roten Ampel seine Geschwindigkeit verringerte, übersah die 38-Jährige das Bremsmanöver und fuhr dem Transporter auf. Dabei verletzte sie sich leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand Sachschaden. (DS)

